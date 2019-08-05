美國夢幻隊即將展開集訓，但原本的20人名單竟然有一半的名將決定退賽，即便補進了不少好手，但外界擔心美夢隊能否在世錦賽完成衛冕。對此，美國籃球協會主席克朗吉洛卻穩如泰山，沒有絲毫的憂慮，反而直言陣中的年輕小將在世錦賽將扮演關鍵角色。

目前這支美國男籃培訓隊名單還剩：肯巴沃克、羅瑞、哈里生巴恩斯、米德頓、透納、庫茲馬、布魯克羅培茲、米爾沙普、米契爾、塔圖、塔克、桑迪斯楊、史馬特、傑倫布朗、阿德巴約與梅森普朗里，這次訓練營將進行到9日結束，最終12人名單也將在17號公布。

美國夢幻隊將在13-15日與西班牙進行對抗賽，19-24日在澳洲參加熱身賽，隨後出發前往大陸，參加月底登場的世錦賽。

克朗吉洛說，「我一點都不擔心，反而認為這支代表隊會在世錦賽享受到打球的樂趣，目前入選代表隊的球員有不少24歲以下的年輕好手，不少人會進入最後12人名單，而這些小將們肯定會在世錦賽有著左右戰局的能力。

(中時電子報)