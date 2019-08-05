民進黨與台灣基進今天舉行聯合記者會，宣布共同推薦基進黨發言人陳柏惟進軍台中第二選區立委選舉，正面迎戰尋求連任的國民黨立委顏寬恆。身兼民進黨大台中戰區總指揮的林佳龍表示，該選區是五五波，只要能炒熱選情就有機會當選。

面對台北市柯文哲組黨以及時代力量陷入分裂，民進黨急於拉攏小綠，訴求泛綠團結拚勝選，黨主席卓榮泰與台灣基金主席陳奕齊今天共同召開記者會，宣布在合作共推陳柏惟參選台中立委。

卓榮泰指出，民進黨始終堅持任何友好團體，只要在台灣利益為優先和國家整體發展優先的共識之下，都可以展開合作。台中第二選區，民進黨願意一起來支持台灣基金年輕的候選人陳柏惟。

他說，台灣基進長期以來扮演對台灣社會一種非常正面的力量，過去他們的發展重心在高雄，這段時間以來經過雙方很密切的會商，他提出希望台灣基進能夠跨出高雄領域，將精神力量在其他地區做不同的發展，因此這次他們很勇敢也很有信心的決定進軍台中選區。

卓榮泰希望民進黨台中市黨部所有的黨工，未來在這個選區能夠與台灣基進和候選人更加密切的合作，來討論在這個選區如何取得勝利。

他說，陳柏惟是一個年輕的世代要來挑戰傳統的二代，這個選區傳統勢力非常堅強，組織也非常綿密，但陳有他獨特的戰鬥力，希望民進黨所有黨公職在這一次的選舉當中，能夠讓台中第二選區成為一個合作的典範和政黨合作的示範區。

他也期許民進黨在這樣的鞭策之下能夠更進步，擺脫過去更多的包袱，互相刺激合作，把台灣最優秀的力量發揮出來。未來也將請交通部長林佳龍擔任大台中戰區總指揮，負責整個中部地區選戰的指揮和調度。

林佳龍表示，台中市第二選區幅員廣大，民進黨這次無人登記參選，但該選區並非真正的艱困選區，從過去的歷史經驗來看，如果能衝高投票率，總統、立委一起選其實是五五波。

他推測該區如果投票率能夠達到七成五以上，就有機會當選，他在2014年選台中市長的時候，這一區得到了5成5左右的選票，蔡英文總統在2016年的時候，也差不多是這個比例的。只要能夠激起支持者的熱情，泛綠大團結，就能夠選贏，讓具有本土性的台灣基進能夠有立委到立法院。

(工商 )