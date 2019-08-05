中國人民銀行（大陸央行）有關負責人就人民幣匯率問題回答了《金融時報》記者提問。針對人民幣匯率「破7」後對企業和居民有何影響？人行負責人表示，改革開放是中國的基本國策，外匯管理要堅持改革開放，進一步提升跨境貿易和投資便利化，更好地服務實體經濟，「破7」後這一政策取向不會變。

人行負責人表示，對普通老百姓而言，過去20多年，人民幣對美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，中國的老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升，這些均能從老百姓出國旅遊、境外購物、子女海外上學中反映出來。

人行負責人表示，企業也是如此。我們不希望企業過多暴露在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。同時也要看到，目前人民幣匯率既可能貶值，也可能升值，雙向浮動是常態，不僅是企業，即便更為專業的金融機構也難以預測匯率的走勢。

人行負責人建議，要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立「風險中性」的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。

(中時 )