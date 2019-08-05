台北市長柯文哲今天出席「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，柯提及市政問題，他說現在是需要解決問題的人，一定要把社子島解決掉。他也坦言大家希望台灣好，2016年他是支持小英的，可是怎麼把國家搞成這樣，「妳沒有貪汙，可是旁邊的每個都貪汙」。

對於民進黨桃園立委鄭運鵬日前批柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」柯文哲今回應表示，如果五年前的柯文哲面對鄭運鵬這番話，他沒有辦法回答，但他現在已經是當過四年半的台北市長，處理過很多政務，對台灣非常清楚。他話鋒一轉，他說國家不需要指出問題的人，需要解決問題的人，像社子島禁建49年，一定要解決。他坦言大家希望台灣好，2016年他是支持小英的，可是怎麼把國家搞成這樣，「妳沒有貪汙，可是旁邊的每個都貪汙」，此話一出也引來現場譁然。

至於「我們的孩子，我們一起養」這政策是否呼應郭？郭柯結盟是否有譜？對於獅虎如何共存？柯文哲則回應表示，非洲大陸都是共存，捕殺不同獵物而已。獵物是魚嗎？柯聽完則哈哈大笑。

傳出先讓郭台銘參選這屆總統大選，下一屆換柯文哲？柯則表示，兩個黨的總統候選人出來後，對企業界跟知識界相當焦慮。他說知識份子跟產業界看到兩黨候選人都焦慮，但前提已經出現後，一個方法是說兩個候選人能不能說服讓民眾不要焦慮，另一個就是自謀生路。

柯文哲強調，他一直沒有說想要選，他說假日跑行程還是市政考察居多，不是只為了總統大選，是低調走透透，不是造勢。他也認為，發大財是口號，就像今天「助妳好孕3.0」政策，要做到網站出來，錢要怎麼撥，公務員要加班多久才搞得出來，所以發大財是口號，國家是要國家治理。

台民黨黨綱是否已經出來了？柯則回應，組黨是吃便當想出來的，沒想到內政部洩漏出去，原本以為明天安安靜靜，等到內政部核准才會正式舉辦創黨大會，到時才會邀請大家，明天沒有要邀請政治人物。

(中時電子報)