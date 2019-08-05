日系藥妝店日藥本舖即日起至9/1推出「閃耀男神節」活動，並且與台劇《男神時代》跨界合作，邀請劇中主演劉書宏、夏語心擔任一日店長，劉書宏談到第一次見到夏語心的印象直誇「她是我合作過皮膚最好的女演員」，兩人平常要熬夜拍戲加上面對夏季悶熱的天氣，說到保養夏語心說自己每天都會敷面膜，劉書宏則是會用保健品來維持身體狀況。
兩人也在一日店長的現場，加碼照顧粉絲送出福利，不僅親自幫粉絲結帳，還貼心送上塗防曬、痠痛藥膏的福利，溫暖舉動融化粉絲的心。
這次日藥本舖與戲劇「男神時代」合作網路活動，即日起至9/1鎖定男神時代戲劇播出，並回答當集劇情問題，就有機會獲得日藥本舖提供的男神養成好禮！其中日藥本舖也獨家販售多樣日本原裝進口產品，即日起至8/8，只要加入日藥本舖[email protected]留言：「我要秘笈」，即可獲得「撩心秘笈$88元優惠券」！結帳金額消費滿588元，即可現折88元，讓您買到好禮，同時享有限時好康折扣。
(中時 )
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