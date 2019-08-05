北市府今以「我們的孩子 我們一起養」為主軸，獨家推出2至3歲育兒補助方案，填補中央政策缺口，台北市長柯文哲致詞左右開攻，他說育兒包含生育、養育和教育，年輕父母不會因生育補助，就多生小孩，今年恐創下出生率最低的一年；柯也暗酸郭董「國家養」說，他表示，孩子是社會的一份子，完全由國家養不太可能，因此才會說「我們的孩子 我們一起養」。

北市民政局新聞稿挑明，中央準公共新制缺少對於社會現況的理解與彈性處理，對於2至3歲送機構照顧的孩子來說，就發生補助無法銜接的問題，以送托嬰中心或保母為例，孩子滿2歲的隔天就沒有托育補助，僅能領育兒津貼2500元，明明於相同地點就托，補助一夕銳減7500元，家長托育負擔遽增。

柯文哲致詞表示，孩子是城市的希望、國家的未來，作為政府本來就要對他們有所做為，育兒包含生育、養育跟教育，單單只有提高生育補助，並不會提高生育率，今年上半年僅有8萬5千名新生兒，按這個數字，今年可能是出生人數最少的一年。

柯文哲指出，過去政府常常是分工不合作，如0到2歲托嬰屬於社會局，3至6歲屬於教育局，2到3歲中間出現斷層，今年最大改變就是讓托嬰往上延續、托幼往下延伸，透過填補補助缺口，讓家長自己決定要不要讓小孩去念幼稚園，給予最大靈活度，讓北市成為兒童友善城市。

由於郭台銘先前拋出「0到6歲國家養」政見，柯意有所指說，現階段完全國家養不太可能，國家出點錢、父母也要付一點錢，並保留給弱勢家庭優先，才能兼顧國家財政，所以才會說「我們的孩子 我們一起養！」

北市府獨家育兒補助方案內容由社會局「友善托育補助」及「協力照顧補助」向上延伸發放至3歲，及教育局「一生六六大順學費補助」向下延伸發放至2歲，即2至3歲兒童就托於公共及準公共化托嬰中心、保母，每月共計可以領取5000至6500元育兒津貼及托育補助；就托於非準公共化托嬰中心、保母、親屬保母，每月共可以領取4500至5500元育兒津貼及托育補助；就讀本市私立幼兒園2歲幼兒每學期可以領取1萬3660元學費補助。讓0到5歲的照顧銜接更順利，補助更完整。

(中時 )