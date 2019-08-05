高雄市岡山警分局鳳雄派出所所長李威昌與警員許琮旻，日前夜間巡邏時，接獲報案稱有牛躺在路上。員警立即前往查看，到場發現在燕巢區鳳龍巷內有1頭大黃牛躺在路中間休息，因剛好在轉角處且夜間視線不佳，因此先在牛隻前後擺放障礙物，並指揮示警。

警方了解，這是附近農民下午犁田後忘了將牛隻綁好，繩索斷裂，導致這隻大黃牛跑到路上閒晃。鄰居見狀也不敢輕舉妄動，生怕牛隻發狂釀成意外，只好通知警方到場協助處理。

正當大家為了這隻迷途大黃牛傷腦筋時，從小在農村長大的警員許琮旻因為曾經看過鄰居牧牛，憑藉著記憶，一手牽起牛鼻上的繩子，將牛隻一步步牽引回農田，並請里長通知農地主人到場將大黃牛重新栓好。

警方表示，由於目前仍有農民使用傳統牛隻來犁田，因此在鳳雄所轄區偶有發生車輛與牛隻碰撞的事故。警方提醒民眾，深夜行車時由於視線不良，務必遵守交通規則並放慢車速，注意道路上可能的突發狀況，確保平安。

(旺報 )