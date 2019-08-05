第9號颱風利奇馬颱風恐怕成為中度颱風！中央氣象局今天表示，依目前預估，利奇馬颱風會成為中度颱風，預計該颱風外圍水氣周三開始影響台灣，東半部、恆春半島迎風面會開始降雨，而周四及周五則是最接近台灣的時候，北部地區可能會發生強風。

利奇馬颱風今天上午8時的中心位置在北緯18.5 度，東經 130.4 度，以每小時6公里速度，向西北西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。預報員陳建安表示，目前颱風往西北西緩慢移動，未來將會漸漸加快速度。

陳建安表示，利奇馬颱風預計周三起的外圍水氣，會為迎風面帶來降雨，包括東半部、恆春半島會有降雨，而周四及周五則是最接近台灣的時候，周六颱風遠離台灣後，也會引進西南風為中南部帶來降雨。

至於是否可能為西北颱？陳建安說，依定義，西北颱指的是颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面才稱西北颱，依目前的預估路徑觀察應不是西北颱。

另，今天各地天氣晴朗炎熱，台北市、桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而台東縣，新北市，新竹市，新竹縣為黃色燈號。

利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣（中天新聞）

(中時 )