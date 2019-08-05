震驚社會的「華山分屍案」歷經11個審理後，將於今（5日）下午2時30分宣判，據悉，受害人高女的父親將到場聽判。此事件曝光後，高女的妹妹曾對媒體：「希望社會能給家屬1個正義、公道，希望不要再有下個受害者」，高女堂姊更怒批：「一定要判（凶嫌陳伯謙）死刑！」，網友也激憤撻伐，要求政府執行死刑，彰顯公平正義。
陳伯謙從事射箭教練，對外宣稱有原住民血統，並與太太育有1子，但夫妻倆感情並不好，早在高女遇害前，就常以教練身分在外約砲，男女關係極為複雜，2018年5月在臉書結識高女後，展開積極追求，並在同月底以教學為由，約高女到華山小木屋喝酒聊天，待高女酒醉後，陳男企圖性侵，高女驚醒極力反抗，當場掌摑陳男；陳男見這次「教練牌」不管用，竟惱羞強行性侵高女，事後還將她勒斃，分屍13塊棄置陽明山區，還將死者乳房及下體切下做成標本，高女家屬對陳男的變態行徑相當氣憤。
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(中時電子報)
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