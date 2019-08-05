大鶴未來也想在鏡頭前帥一波。（陳俊吉攝）

大鶴拍攝《肇事者逃逸》時體會到生死一瞬間。（鏡文學提供）

演員林鶴軒（大鶴）今年以電影《切小金家的旅館》中的喜劇演出，擊敗高捷、游安順等前輩，拿下台北電影節（北影）最佳男配角，且大鶴的另一部驚悚短片《肇事者逃逸》也獲得會外賽獎項，天生自帶喜感的他笑說：「如果人生有個清單的話，這次讓我在喜劇角色上打了一個勾勾，下一項是想演一回高富帥。」

大鶴的喜劇細胞大開，最早追溯到他念幼稚園時有次從椅子上跌下來，這一跌，彷彿觸發了蝴蝶效應，他看著全班笑成一團，就故意跌第二次，再度引來哄堂大笑，成就感油然而生，加上從小是電視兒童，從卡通《蠟筆小新》、周星馳的喜劇港片、小S的表演中汲取搞笑能量，「還好我媽沒有禁止我看電視，因為她每天都在打麻將。」

大鶴喜劇功力在北影獲肯定，接下來想挑戰戀愛劇情，「以前都演魯蛇、怪咖、非人類的角色，大家沒有在戲裡看過我談過戀愛，想在戲裡面談一場轟轟烈烈的戀愛，現實中我可能沒有太多戀愛經驗，演員的好處就是可以做現實中做不到的事。」稱未來有機會最想跟王淨演情侶。

大鶴憑《切小金家的旅館》拿男配角獎，但《肇事者逃逸》功不可沒，評審告訴他這兩部片同時入圍，發現他不同類型的演技，加分不少，而後者也是他首次擔任男一。

在《肇》中大鶴陷入死亡輪迴，每天同一時間就會被車撞死，有不少車禍爆血畫面，他為了練習演出吐血，還試喝假血，他形容口感就像勁涼版的枇杷膏，而且每次NG時，劇組就會幫他重灌一次血，「就像幫小牛餵奶，他們拿假血直接灌進我喉嚨。」

另一場讓大鶴印象深刻的戲是他蹲著，一轉頭就遭奪命車追撞，實際拍攝未用特效，而是真的開到他面前僅一隻手臂寬的距離才緊急煞車，雖然沒撞上，仍讓他體會到生死一瞬間，「跟我上台領獎的感覺很像，就是頭暈、全身麻麻的。」

現實生活中大鶴也做過輪迴式的可怕噩夢，他解釋：「那是一個連續的夢，夢裡的家人像家人，卻又不是，有一種很噁心的感覺，我要跳進電視機螢幕才會醒來，我醒來後想說只是夢，就繼續睡，結果又回到那個世界，夢裡的媽媽竟然對我說：『你又回來啦。』我就嚇到在那裡一直逃竄。」

(中時 )