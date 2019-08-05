美國不到24小時內發生2起重大槍擊案，造成29人無辜喪命、超過50人受傷，美國槍枝管制、移民與意識形態等議題再次成為焦點，不過美國總統川普卻在事發後以「槍手有精神病」一語帶過，似乎淡化了背後錯綜複雜的社會問題。

美國總統川普4日回應周末2起重大槍擊事件，除了表示「仇恨在美國沒有容身之處」外，他也稱這些槍手有非常嚴重的精神疾病。

美國德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪連鎖超市3日上午遭一名21歲白人男性槍手掃射，幾個小時過後，位在中西部的俄亥俄州岱頓鎮（Dayton）一間酒吧也在4日凌晨遭遇襲擊，2起槍擊事件分別造成20人、9人無辜喪命，一共超過50人受傷。上月28日，美國加州大蒜節（Gilroy Garlic Festival）同樣遭遇槍手血洗，導致3人殞命。

美國2周內發生3起重大槍擊事件，其餘各地也有零星槍擊案，美媒CNBC報導，這些案件再度讓美國槍枝氾濫問題浮上檯面，民主黨人士呼籲訂立更為嚴格的槍枝管制法，也有議員痛批川普的反移民政策以及反移民措辭加深民眾之間的對立，應該為沃爾瑪槍擊案負責。沃爾瑪槍擊案兇嫌庫魯休斯（Patrick Crusius）疑似在犯案前上傳一份犯罪宣言，內容充滿對來自中南美洲西班牙裔移民的仇恨，認為德州被移民「侵略」了，還呼籲大眾不要因為他的行為責備川普。

針對周末2起槍擊案，川普除了在推特表示哀悼並為受難者祈福，同時也痛批槍手的行為是「懦夫」，不過他在4日接受記者採訪時，似乎忽略了外界關注的槍枝及日益嚴重的社會對立問題，他稱這些槍手的問題反映的是他們有「精神疾病」。

「仇恨在美國沒有容身之處，這個問題在美國已經很多年了，我們必須阻止它。」他說，「不過這同時也是一個精神疾病的問題，這些人（槍手）有非常非常嚴重的精神疾病。」

CNBC報導，這句話呼應德州州長艾波特（Greg Abbott）在沃爾瑪槍擊案後的發言，當時他稱，「精神疾病是造成任何型態的暴力或槍擊暴力事件的主因。」

(中時電子報)