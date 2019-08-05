67歲孔先生去年接受台中榮總舉辦父親節攝護腺篩檢發現異常，如今已完成治療。（馮惠宜攝）

台中榮總5日起舉辦「2019年父親節攝護腺篩檢」不少民眾排隊等候抽血篩檢。（馮惠宜攝）

守護爸爸，就讓爸爸去做癌症篩檢！台中67歲孔先生去年參加台中榮總免費攝護腺癌篩檢，訝然發現指數異常進而接受手術治療，5日台中榮總啟動「2019父親節攝護腺篩檢」，孔先生現身說法，他說事後回想，自已以前尿量變少，以為是年紀大了，他呼籲男姓朋友年紀到了就要定期篩檢。

孔先生10年前診斷膽管癌手術治療，對於自己身體非常注意，於去年看到報紙宣傳中榮因88節辦理免費抽血PSA服務，故特地坐公車前往參加抽血，結果發現PSA高至17.72（正常應小於2），後續接受醫師解釋及診斷為第二期，於去年11月進行機械手臂輔助前列腺根除手術，後續追蹤時抽血顯示攝護腺癌指數(PSA)仍較偏高，今年3月到8月接受放射線治療，目前所幸其後追蹤一切良好。

台中榮總有鑑於近年攝護腺癌有年輕化的趨勢，以及在男姓癌症中排名逐年往前，在連續5年募款舉辦攝護腺癌篩檢暨防治宣導活動5日起再舉辦為期一周的免費攝護腺篩檢活動；台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，攝護腺癌通常早期少部分的人沒有任何症狀，一部分的人會有尿急、排尿困難、尿流較小較細、尿會斷斷續續不乾淨感覺、頻尿、夜尿、血尿或血精，但也大多會以為是老化所造成，唯如出現骨骼或腰背疼痛、骨折或脊椎受到壓迫而產生神經的症狀時，則已進展致晚期階段。

裘坤元說，攝護腺癌已佔男性癌症發生率第四位，2016年新診斷個數共計5,359例，死亡個案為1,347例，發生率及死亡率均較2015年呈現逐年上升趨勢。攝護腺癌早期並無症狀，也因此易被忽略，因此晚期(第四期)發現的病人不斷攀升，死亡率也相對激增，對中老年男性民眾的健康造成莫大威脅，他呼籲，有家族史45歲以上男性就應每年做一次PSA檢查，而一般男性50歲以上就該每年篩檢一次。

裘坤元也說，去年參與該院攝護腺篩檢活動，參與人數達956人，初步報告高達113人異常，其中確診疾病的患者，皆已完成治療，孔先生就是相當成功的病例。

(中時 )