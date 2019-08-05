跌破眼鏡！許多人都以為通勤族騎機車容易遭受到空氣汙染的荼毒，接觸到的PM2.5濃度最高，但環保署的最新研究指出，捷運竟然位居六大交通方式PM2.5濃度暴露之首。

根據環保與國衛院國家環境醫學研究所的研究報告，106年度「懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究」，針對捷運、公車、汽車、機車、步行、腳踏車六大交通方式進行審視，結果發現PM2.5濃度暴露冠軍竟是捷運。

研究指出，夏季捷運暴露PM2.5濃度為大氣環境1.68倍，高於機車的1.4倍、腳踏車1.37倍、步行1.36倍、公車1.02倍，汽車暴露量最低，僅為0.29倍，冬天排序也大同小異，一樣由捷運奪冠。

根據《聯合新聞網》報導，台北醫學大學呼吸治療學系副教授莊校奇解釋，位於室內的捷運站或地鐵站空氣品質不佳，主要是公共場所換氣率較低，而捷運車輛進站煞車時，產生許多懸浮微粒，這些都造成捷運站空氣品質不佳。他補充，通常捷運車廂內的空氣品質比捷運站還要好，因此不須擔心吸入過多汙染物。

研究強調，儘管捷運有較高的PM2.5濃度暴露，但評估通勤時的整體暴露量，仍須考量當天與時間點的背景空氣品質、通行空間、使用時間與距離等，計算實際呼吸累積暴露劑量，這部分有待後續持續研究。

(中時電子報)