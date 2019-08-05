大陸8月1日對台發出自由行禁令，交通部長林佳龍立即宣布將在第四季將投入36億元，推動國旅秋冬遊獎勵方案救觀光。立法院國民黨團今(5)上午與台東縣旅遊業者共同召開記者會，呼籲蔡政府拿出具體可行方案，而非一昧齊頭式補助，要把錢花在刀口，讓偏遠地區的觀光業者能獲得實質、可行、長遠的效益。

總召曾銘宗指出，面對陸客自由行自8月1日全面暫停來台，且可能從9月開始陸客團來台配額減半，到12月選舉將至，團客全面暫停的可能情況，政府的應對方案，則是立刻拿出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，準備撒36億元救觀光，但這完全搞錯了方向，政府要做的應是提出可行的觀光發展方案，而非放煙火式的因應策略。更何況「國旅補助方案」在執行面上，申請補助手續極為繁複，存有諸多問題，且相關業者並未實際獲益，已引發強烈反彈與抱怨。

台東觀光協會常務理事鄭越才表示，陸客限縮來台旅遊的這幾年，台東縣的觀光業是重災區；以知本溫泉區為例，從一天200多部的遊覽車，突然只剩10幾部；住宿率的猛然下滑程度可想而知。政府除了對國民的旅遊補助外，台東縣的觀光業者更昐望政府伸手大力支援，以減免税收及水、電優惠、補助地方政府減免屬地方税的房屋稅、地價稅，屬國營事業的水費電費採優惠計價方式減免，或降低税與溫泉水費等方式，實質照顧業者。

(旺報 )