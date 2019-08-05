一名女學生參加學校暑期補救教學，因被同學推從高處墜落，導致全身多處骨折、脾臟撕裂傷等重傷，住加護病房4天。女學生媽媽控訴，加害人推完女兒後還若無其事回教室吃早餐，學校也沒在第一時間報警，讓不懂法律的他們不知道下一步該怎麼辦！

這名母親在臉書《爆廢公社》貼文向網友求助，她說大女兒在暑假期間參加學校補救教學，早上剛送去學校沒多久，8點40幾分就接到老師電話，說孩子從高處墜落，不知道事情如何發生，只有聽到崩一聲，孩子就已經躺在一樓血泊當中。

原PO心痛表示，女兒送醫急救發現，雙手骨折右手需用鋼釘打石膏固定、左手用板子固定自體喬正；顏面左顴骨骨折右顴骨粉碎骨折下巴也嚴重粉碎斷裂；骨盆撕裂傷，脾臟撕裂傷。住加護病房期間血紅素不斷偏低，最後選擇做血管栓塞；在普通病房期間一次不明原因，嘴唇發白臉色全黑失去意識。

原PO女兒總共住4天加護病房、9天普通病房，出院後還不能走路，因為傷及骨盆，走路需要人攙扶；顏面開刀完牙齒全部都是鋼鐵橡皮筋完全不能吃東西的狀態，只能用吸管喝湯湯水水，常常營養不良而嘴唇發白發暈，後續還有很多不知道的後遺症。

當媽媽的她心疼不已，而校方給的回應是，推她女兒墜樓的小朋友已經找到，但對方是不健全的家庭，讓她不知該如何向對方要求賠償金。

此外，目前校方代墊15萬8000元醫療費，但未來學生保險及向公家機關申請的救難金提撥下來，要全數還給校方，等校方籌募到達一定的經費會全數歸還！

這名傷心的母親表示已經向警方提告推女兒的同學，但不知道下一步該怎麼做，該向對方要求多少賠償？校方有責任嗎？

(中時電子報)