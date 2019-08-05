父親節即將到來，速食業者請台灣羽球天后戴資穎和父親戴楠凱拍了可愛的快問快答影片，父女倆可愛的互動給了大家好心情，有粉絲還說是第一次沒有略過認真看完廣告。

戴資穎和速食業者麥當勞的粉絲專頁，今天都分享了小戴和父親的快問快答影片，裡面有一題問到小戴是否曾被罵哭，兩人都舉了圈代表曾經有過，至於原因，小戴說：「應該就是跟我想的不一樣，然後他又不聽我講。」戴爸則說：「原本小孩就是愛哭啊，你說是吧？」在旁邊陪著看錄影的阿嬤幫忙緩頰說：「其實爸爸都會很捨不得罵孩子。」

影片中，戴資穎也透露自己最愛的餐點是薯條，還會買回去分疼她的阿嬤吃，因此麥當勞也要推出88節大薯買一送一活動，到今晚6點前分享爸爸對自己好的小故事或照片，募集超過88則，麥當勞就獻上88組限量大薯買一送一，讓小戴的球迷可以和父親一同享受難得的專「薯」時光。

(中時電子報)