民進黨訴求泛綠大團結喊出「抗中保台聯盟」，未來是否可能跟台北市長柯文哲推動的「台灣民眾黨」合作，民進黨主席卓榮泰今天表示，任何政黨只要能符合台灣利益和國家整體發展為優先的前提都可以合作，至於柯文哲是否符合？他說「那要問他本人。」

民進黨宣布與台灣基進合作，共推台灣基進發言人陳柏惟參選台中第二選區，之前喊出「抗中保台聯盟」的卓榮泰今天受訪表示，近期會與不同黨派負責人見面，其實過去已見過好幾位，但大家比較注意他和時代力量主席邱顯智的會面。

由於時力上周陸續爆出林昶佐退黨等風波，卓榮泰指出，過去這段時間時力也在處理內部的事情，本周會再約適當時間來見面。

民進黨中執會預計周三通過在林昶佐和時力立委洪慈庸所屬立委選區不予提名，媒體詢問時力立委黃國昌所屬新北市第十二選區是否比照？卓榮泰表示，如果黃國昌要競選連任，民進黨在該區提名的人數也會是零。

不過在部分民進黨已提名立委選區，時力也已推出人選，未來是否會就這部分一併協調？對此，卓榮泰表示，民進黨會與時代力量好好談，在互相有提名選區希望能夠有化解分散力量的可能性，這也是未來要努力的方向，但「現在沒有我們退或誰退的問題」。

至於與柯文哲推動的台民黨是否也有可能合作？他說，只要能夠符合合作前提都可以合作，但大前提不能改變，就是要以台灣利益、國家整體發展為優先。媒體詢問柯文哲是否符合這個大前提？卓榮泰則表示，「那要問他本人。」

針對總統競選總部成立後，未來如何與民進黨中央合作？卓榮泰表示，以過去選戰經驗來看，總統會拜託過去在選舉時有合作經驗的人來主持競總工作，黨中央的責任就是讓兩者之間能夠做高度的凝聚，目前雙方間的文宣、組織、行政對口都已產生，會在這基礎上，把各自該做的事情處理好。

(工商 )