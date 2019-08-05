財團法人台中贊化堂中元普度，今年有70桌，信眾捐出40桌普渡供品做公益，5日由贊化堂董事長林福隆等人，將普渡愛心物資交由南區國光里長陳雅惠發放弱勢家庭，讓愛心分享出去。

贊化堂發起供品捐贈活動，5日在南區國光里建成路1011巷11號舉行，林福隆表示，贊化堂創立於民國23年，迄今85年歷史，奉祀主神「關聖帝君」，中元節都會舉辦普度法會，眾多信徒帶來豐盛供品祭拜，往年都會將普渡物資捐贈養老院、孤兒院等弱勢團體，今年透過國光里長陳雅惠發放里內弱勢戶，希望幫助到真正有需要的家庭，讓他們能夠感受社會溫暖。

陳雅惠指出，中元普渡期間，民眾常會準備豐盛供品祭拜「好兄弟」，許多宮廟、公司行號與機構，都會捐出供品給弱勢團體作公益；國光里低收與中低收入戶共45戶，她非常感謝贊化堂發揮愛心，捐出40份物資，她自己再捐出5份物資，分送弱勢戶，幫助經濟困頓家庭省下一筆開銷。

邱素貞說，無論佛家盂蘭盆節及道教的中元普度，都充滿慈悲及大愛，感謝贊化堂長期投入慈善公益，關注社區弱勢家庭，每年中元普渡，都會號召信眾，將供品捐贈弱勢者，非常有愛心。

林福隆表示，贊化堂今年中元普度，共有70桌，信徒們捐出了40桌的供品給弱勢家庭，贊化堂將物資整理打包，每一包有醬油、白米、健康調合油、罐頭、飲料、米酒、餅乾、麵食、糖、鹽、綠豆、餅乾等多種民生用品。

(中時 )