2名犯嫌於板橋住處落網。(吳亮賢翻攝)

犯嫌住處起出被害人遭搶之手機、身分證及贓款，另外更發現毒品及吸食器。(吳亮賢翻攝)

板橋區38歲的蔡姓及黃姓男子3日晚間騎乘機車到三重區閒晃，因缺錢花用竟臨時起意行搶，趁一名婦女自UBER下車後，從後方搶奪背包後飛車逃逸，警方調閱監視器後發現，2名犯嫌騎乘的機車車型特殊，顏色為鮮艷的「蒂芬妮綠」，立即以車循線追人，4小時後就將2名犯嫌逮捕到案。

警方指出，2名犯嫌騎車至三重區大同南路146巷時，看見一名婦女正從UBER下車，趁其夜間落單，自後方飛車而來，搶走黑肩背包，共得手一台iPhone及現金新台幣1500元後往板橋逃逸。

警方表示，由於歹徒犯案使用之機車車色及款式極為特殊，便以車追人，沿線調閱監視器後，發現2名犯嫌返回板橋住處，立刻派員伺機埋伏，並於案發後4小時將2名犯嫌逮捕到案。

警方表示，於犯嫌住處起出被害人遭搶之手機、身分證及贓款，另外更發現毒品及吸食器，訊後依刑法搶奪、竊盜及毒品危害防制條例將2名犯嫌送辦。

(中時 )