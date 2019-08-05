紅襪在上月28日重奪季後賽席位，重燃衛冕希望，短短8日之後又從天堂掉落地獄，於基襪4連戰遭橫掃，苦吞8連敗。美聯外卡競爭者光芒此時拉出一波6連勝，把紅襪甩到6.5場勝差，即使是近來表現持平的運動家也領先紅襪6場。

美媒《雅虎體育》憂心紅襪已經沒戲唱了，即使總教練柯拉(Alex Cora)、左投賽爾(Chris Sale)於前日的雙重賽被驅逐出場，皆無法激起團隊士氣，反被洋基暴打一頓。今年的基襪大戰，洋基15戰贏下11場，包括倫敦的兩場海外賽。到10月之前只剩最後一次基襪4連戰，紅襪就算4戰全勝也絲毫動搖不了洋基。

去年MVP貝茲(Mookie Betts)說：「我們陷入困境，必須快點想辦法。」綠色怪物也保護不了他們，主場僅27勝29敗。不說宿敵洋基，紅襪本季連光芒都打不贏，交手15次只贏6場，為了奪回外卡席位，紅襪必須在最後一次4連戰橫掃光芒，還要祈禱別隊幫忙拉下運動家。

今年紅襪表現疲軟，恐怕也是洋基懶得補強的原因之一。所幸紅襪還不到無可挽回的地步，最後兩個月剩餘的硬仗比較少，接下來馬上就是皇家與天使，不能再放過任何打敗這些弱隊的機會了。

(中時電子報)