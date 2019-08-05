挑戰現任的國民黨籍立委候選人林金結，前往土城頂埔國小了解土城首座國中小中央廚房興建狀況。（陳俊雄攝）

新北市立委第10選區（土城、三峽）目前由民進黨籍的吳琪銘尋求連任，國民黨籍則由市議員林金結出馬挑戰，雙方都勤於問政、也都擁有堅實的民意後盾，在後勤資源部分也相當充足，可說是一場勢均力敵的激烈選戰。

民進黨籍的現任立委吳琪銘，曾任土城市民代表、台北縣第16屆議員、新北市第1、2屆市議員，同時也在雲林同鄉會、消防局義消大隊擔任要職，經歷相當完整，2016年獲民進黨提名後，在當時政治情勢下以相當大的差距擊敗尋求連任的盧嘉辰當選立委。

吳琪銘在2020選戰中，大打建設牌並端出了「共飲翡翠水」、「萬大線捷運二期工程核定預算」、「三峽河整治」、「板橋一次性變電廠室內化工程動工」等重要建設，加上同選區的綠營議員彭成龍、林銘仁相挺，基層實力雄厚。

至於國民黨籍的立委候選人林金結同樣也深耕地方，原本從商的他，在前立委盧嘉辰力邀下擔任土城市公所機要祕書而踏上從政之路，之後林金結順利當選新北市第2、3屆議員、新北市議會國民黨團書記長，同時也是新北市宜蘭同鄉會理事長。

林金結除了關心民意、鞏固藍營基本盤外，也將在選戰中打出「台灣安全、人民有錢」，呼籲選民要選對的人、做對的事，並針對吳琪銘在立法院被歸類為「沒有聲音的立委」，提出「選個有聲音的好立委」的選戰策略做出區隔，除了傳統陸軍作戰，林金結也將加入空軍戰略聯合打選戰。

吳琪銘具有現任優勢，且有中央資源挹注，實力不可小覷；曾在大專院校任教的林金結，口才便給問政也有實績，且私菸案延燒也有利藍營，這場藍綠對決的龍爭虎鬥勝負難料。

(中時 )