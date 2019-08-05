香港反「逃犯條例修例」送內地風波，非但沒能平息，反到越來越激烈，香港民眾走上街頭，抗議、罷工系列活動持續進行，而日前的一場示威遊行活動中，不僅爆發嚴重警民衝突，更有示威者將五星旗丟入海中，引發大陸官方媒體氣炸怒轟，央視甚至在官方微博發起「五星紅旗有14億護旗手」話題，不少演藝圈人士表態相挺，其中，包含參加韓國選秀節目《Produce 101》第二季爆紅、出身台灣的17歲偶像賴冠霖。

賴冠霖微博po文。(翻攝自賴冠霖微博)

本月3日在香港旺角發生的示威活動，爆發激烈警民衝突，除造成20人被捕、18人受傷送醫的慘況外，更加引發話題的，是有示威民眾將五星旗丟入海中，此舉讓陸官媒氣炸痛批不會饒恕這些「喪心病狂的暴徒」，香港前特首、中國政協副主席梁振英也在臉書發文，表示要提供獎金100萬港幣(約400萬台幣)，懸賞丟五星旗入海的狂徒。

而昨日國家級電視媒體「央視」，在微博貼出五星旗圖片並開啟相關話題，以「五星紅旗有14億護旗手」為宗旨，請求眾人轉發相挺，不僅留言數爆量，演藝圈也群起響應，如成龍、Angelababy、李冰冰、李晨、秦嵐、劉詩詩等明星，都轉發支持，而出身台灣、赴韓發展的未成年偶像賴冠霖，不顧正處於合約糾紛的混亂處境，也轉發了央視微博，寫下「我是護旗手🇨🇳🇨🇳🇨🇳」，急表態相挺。

(中時電子報)