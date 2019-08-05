台南市鄭姓父子涉嫌多次引介某現役軍官前往境外與大陸情報工作官員會晤，台南地檢署指揮法務部調查局家國安全維護工作站偵辦後，5日除依違反國安法提起公訴，鄭氏父子也被諭令各以10萬元交保候傳。

檢方指出，南檢於今年7月初接獲調查局國安站的情資，指鄭姓父子與大陸情報工作官員，意圖在台發展組織，危害國家安全。經分案指派檢察官指揮國安站調查官蒐證後，7月30日持法院核發的搜索票，前往鄭姓父子住所等4處執行搜索，當場扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子及證人某現役軍官等3人。

檢察官訊問後，發現鄭姓父子多次引介該現役軍官前往境外與大陸情報工作官員會晤，認定他們涉犯修正前國家安全法意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以新台幣10萬元具保。全案將由檢方深入追查有無其他犯罪或危害國家安全情事。

(中時 )