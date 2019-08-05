前立法院院長王金平日前在臉書以文會鄉親，邀請各路英雄好漢來對出「齊心共榮逆增上緣」的下聯，王金平（見圖)5日選出最優秀者，並揮毫書寫「戮力同光順益下情」致贈網友。(陳怡誠攝)

立法院前院長王金平本月3日與鴻海創辦人郭台銘見面，他今天現身表示，與郭相談甚歡，共識就是「一起為台灣的前途來共同打拚」，但沒進一步談用什麼方式打拚，也沒談到選舉合作、現在沒設想「郭王配」。

對於國民黨總統提名人韓國瑜希望黨主席吳敦義出面整合「有可能離開的黨員同志」。王說，吳沒和他聯絡過，他不知韓指的是誰，「如果是我的話，我想當時初選前，我諸多建議，他一樣都沒有採納，未來看起來也沒有什麼好再跟他建議。」

媒體追問「這是心結的原因嗎？」「若韓願採納，有可能整合嗎？」「未來的條件是什麼？」王接連回答：「我自己也不清楚」、「未來的問題未來再說」、「沒有」。

王金平日前在臉書以文會友，邀各界對他出的上聯「齊心共榮逆增上緣」，他從中選出最喜歡、由日本東京大學蔡姓網友對的下聯「戮力同光順益下情」，今早在立院辦公室親自揮毫送給蔡姓網友，同時回應媒體上周六與郭見面，兩人相談甚歡。

王金平說，和郭沒談整合及選舉，郭也沒提到何時會跟韓見面，他和郭還沒約下次會面，但「我們隨時可約見面」；至於與韓見面之事，他已報告榮譽黨主席連戰「以後再說吧！現在不急。」

媒體追問什麼條件願與韓會面？王說：「我現在也不清楚，未來再看看因緣吧！」有關王系大將前立委林國正幫韓操盤，王說：「人各有志，我們給予尊重祝福。」至於是否與柯文哲見面？王表示「以後再說」、「那是今天以後的事」。

對於郭柯王若結盟是否成「鐵三角」？王金平說，那是假性問題，根本還沒成形；他不清楚，也難以評估。有關揮毫「齊心」，是比較想跟郭、柯或韓齊心？王金平強調，他主張「台灣金團結」，這也是他努力的目標。

王金平：沒設想「郭王配」有共識為台灣打拚

(中時 )