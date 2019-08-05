第9號颱風利奇馬颱風恐怕成為中度颱風！中央氣象局今天表示，依目前預估，利奇馬颱風會成為中度颱風，預計該颱風外圍水氣周三開始影響台灣，東半部、恆春半島迎風面會開始降雨，而周四及周五則是最接近台灣的時候，北部地區可能會發生強風。

◎香港大罷工 港鐵多條路線受阻

修訂逃犯條例爭議引起連串示威及不合作運動，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）全港罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。

◎前新北市議員涉賄 聲請迴避裁准

前新北市議員張晉婷5年前競選連任時，她的競選幹部被控花40多萬元席開80桌，免費招待選民吃海鮮，前年新北地院將她判刑4年半，高院審理期間，她主張受命法官謝梨敏一審承審她的幹部賄選案應迴避，最高法院認為她的主張有理由，自為裁定准許迴避。

◎柯訪新北 侯友宜虧要交心得報告

台北市長柯文哲4日到新北市訪友，不少柯粉到場支持，新北市長侯友宜5日表示，很期待柯市長訪問新北後，可以打個電話電話給他，提出新北哪裡做得好、做得不好「柯市長！來了以後要寫心得報告喔，我一定感謝你的指導」。

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(中時電子報)