44歲王男及何男兩人因工作關係住在楊男位在大雅鄉住處，楊男等7人在今年春節農曆初二晚上在住處喝酒，王男因不滿何男久不洗澡、身體發出惡臭，也不依他指示做事，竟出手毆打，在場酒友散場或就寢後，王男再度揮拳攻擊，把何男打死。台中地院依傷害致死罪判處徒刑7年6月，仍可上訴。

判決書指出，王男及何男兩人因為工作關係，先後住在楊男位於大雅區的住處，王男等7人2018年2月間晚上在住處喝酒，王男因不滿何男久未盥洗，身體發出惡臭，且不依他的指示做事，徒手揮拳毆打何男鼻部，導致何流鼻血，在場朋友幫忙止血處理後，再繼續喝酒。

一群人喝到半夜，有人不勝酒力離去、有人就寢，王男再揮拳攻擊何男的頭、胸部，何被打到跌倒在地，王男再以腳猛踹他的頭及胸部後離去，何男被打到全身是傷，起身要回房休息，但體力不支倒地而死，隔天經友人發現，已死亡多時而報警。

根據法官解剖報告，何男體型瘦小，主要致死外傷在頭部，是遭6到7次鈍擊所致；根據腦部出血等症狀研判最後因中樞神經性休克死亡。

法官以王男僅因室友久未洗澡，身體發臭，竟二度出手毆打，何男倒地後還持續以腳踹他頭部及胸部，導致死亡，且事後也未與家屬調解，依傷害致死罪判處徒刑7年6月。

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(中時 )