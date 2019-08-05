台北市長柯文哲明籌組的台灣民眾黨大會明登場，今拋出2至3歲獨家育兒補助，與鴻海前董事長郭台銘、蔡政府政策較勁意味濃厚，不過柯文哲稱，個人從頭到尾都不是很想選總統，更稱假日全台趴趴走市政考察、行程低調，不同於那種萬人喊凍蒜的造勢場合。

柯文哲表示，兩大黨候選人出來後，不少企業、知識份子都相當焦慮，到底台灣未來怎麼辦，藍綠候選人應該想辦法說服我們，如果沒辦法有效說服大家，不然我們就要自謀生路了，柯強調「個人是從頭到尾都不是很想選總統！」

柯意有所指說，自己每天在講政治誠信，所以那種做不到一年就去跑（造勢）。但有人質疑柯也是假日全台趴趴走，柯稱，那是一種市政考察、學習之旅，不是純粹為了總統大選布局，是去各地考察產業發展。

對比於高雄市長韓國瑜接連在各地舉辦大型造勢，柯文哲說，自己全省走透透都不是大那種幾萬人造勢，大喊「凍蒜！」的局面，我們是很低調，到每個地方見見朋友、柯粉，大家開心就好。

(中時 )