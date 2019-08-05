翻攝自 大陸氣象局

第9號颱風「利奇馬」從台灣東南東海面上持續往北北西移動，根據8月5日8時的最新各國路徑預測，皆顯示利奇馬會從台灣北部、東北部上方經過，其中大陸氣象局預估的路徑最偏西，利奇馬的中心會貼著台灣東北角、甚至有登陸東北角的可能。

而日本氣象廳、中央氣象局、韓國氣象局、美國海軍、香港天文台則預測，利奇馬會從東北部外海通過。中央氣象局指出，因為預估太平洋高壓會增強，更威脅到台灣，最快周二增強為中颱，若環境發展更好，可能還會再增強。預期週四、周五北部、東北部整天有雨。

(中時電子報)