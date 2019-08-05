父親節即將到來，yes123求職網今（5）公布最新調查指出，職場爸爸今年「最期待」收到的禮物，在可複選狀況下，第一名是最實用的「現金」（52.1％），其次是「出國旅遊」（48.7％），第三是「智慧型手機」（38.8％），再來是「國內旅遊」（26.5％）跟「拍全家福照」（23.3％）。

另，最期待的父親節禮物六到十名，依序是：「百貨禮券」（21.8％）、「平板電腦」（20.4％）、「按摩椅」（19.4％），以及「手錶」（18.4％）、「健康檢查服務」（16.8％）。

反之，職場爸爸今年「最不期待」收到的父親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「微整型服務」（32.1％）、「泡茶器具」（30.3％）、「領帶」（28.3％）、「皮帶」（26.4％）跟「西裝」（25.1％）。

另，最不期待的父親節禮物六到十名，則依序是「鋼筆」（23.9％）、「襯衫」（22.8％）、「皮夾」（21.3％）、「皮包」（17.9％）及「卡片」（16.5％）。

yes123調查並指出，職場爸爸今年也替自己評分，對於目前的「工作表現」，平均打了73.9分。但相形之下，對「父親的角色表現」平均給自己52.8分，自認不是個及格的爸爸；其中自評「零分」的，也有10.7％。

上述調查來自yes123求職網於2019年7月3日到7月18日，針對「有小孩且有工作的」男性會員，以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1,176份。

(工商 )