全球知名運動品牌PUMA持續推動DO YOU新女力運動，號召全球女性勇敢為自己喊聲、獨立自主嶄露頭角，大力支持女孩們突破社會既定印象，展現自信散發個人獨特魅力。

今夏PUMA專為女孩打造的新女力系列新品PUMA LQD CELL Shatter螢光怪獸勁履般強悍出擊，純白潔淨的鞋身卻毫無避諱展現最自信的螢光PROFOAM中底，搭配全新升級的LQD CELL氣室科技提高機能內在。在戲劇上不斷突破自我極限的陳妤身著PUMA全新LQD CELL Shatter系列鞋款挑戰POUND FIT擊鼓有氧運動，展現不同螢幕前的新面貌;另一款PUMA WEAVE XT系列，以Boxing拳擊為靈感，搶眼特殊的編織造型中底大力提升運動靈活度及步伐彈性。

PUMA在今夏專為女孩打造的新女力系列新品PUMA LQD CELL Shatter（PUMA提供）

此次「PUMA DO YOU強悍女力」訓練課程吸引各界女力代表出席，熱愛健身、路跑、潛水的雷艾美，興奮說道：「穿著最新PUMA LQD CELL Shatter螢光怪獸鞋款參與這次POUND FIT擊鼓有氧運動訓練，它的高穩定度及避震防護在課程訓練中大大提升速度及反應力！期許自己在每個領域都能有傑出的表現，展現現代女力代表最重要的獨立精神。」

實力派新星陳妤出席PUMA DO YOU新女力運動（PUMA提供）

PUMA近年來以時尚外型加乘優異機能推出多款訓練鞋款，不斷在設計創意上精益求精，打造內外兼具的訓練時尚勁履。全新女力訓練戰屢PUMA Weave XT以充滿力與美的拳擊運動為設計靈感，將拳擊手綁繃帶巧思加入鞋款外型設計，鞋側編織造型除了搶眼時尚外，更可增加足部包覆性，編織造型一路延伸至鞋中底，特殊編織外型中底強化彎曲靈活度，更有效提升律動彈性與靈敏度，提供絕佳防護支撐。

雷艾美穿著最新PUMA LQD CELL Shatter螢光怪獸鞋款，詮釋率性美奪下全場目光。（PUMA提供）

國際超模Adriana Lima率先穿上全新PUMA Weave XT訓練鞋款（PUMA提供）

(中時 )