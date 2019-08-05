國民黨立委顏寬恒強調，相信鄉親會選出一位真正了解地方需求與建設的立委人選。（陳世宗翻攝）

基進黨發言人陳柏惟（左三）進軍台中第二選區立委選舉。民主進步黨主席卓榮泰（右三）贈送保單給陳柏惟，託付競選重責。交通部長林佳龍（右二）、台灣基進主席陳奕齊（左二）、台灣基進秘書長陳信諭（左一）、民進黨秘書長羅文嘉（右一）陪同。（王英豪攝）

2020決戰中台灣！台中市第二選區立委選戰，民進黨副秘書長林飛帆5日宣布將與台灣基進合作，推出台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒贏得勝利。國民黨尋求連任的立委顏寬恒說，他沒有選擇對手的權利，陳柏惟是位可敬的對手；但因時間有限，不知陳了解第二選區有多少？相信鄉親會選出一位真正了解地方需求與建設的人選。

民進黨副秘書長林飛帆宣布台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），將與台灣基進合作，推出台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒贏得勝利。民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，市黨部將會唯一支持，翁呼籲支持者全力相挺，團結本土力量，保衛自由台灣並展現團結的力量，2020一起「抗中保台」。

翁誌偉認為，既使顏家擁有穩固的地方派系組織，但有備而來的「抗韓戰將」陳柏惟將會打破以往傳統選戰，市黨部也會全力支持，期盼在2020年總統與立委大選贏得勝選，守住台灣民主自由。為迎戰2020年，市黨部已備好戰鬥模式，將全力輔選民進黨所推出的總統與立委之選舉。

國民黨尋求連任的顏寬恒說，他很感謝陳柏惟認同他如消波塊，長年守護家園的精神；第二選區幅員遼闊，從海邊到屯區，不知陳柏惟了解地方多少？地方有何需求？城鄉差距有多少？地方需要一位真正了解地方建設需求的候選人，到中央去爭取預算或政策，只有他是地方鄉親找得到、看得到、又叫得動的立委候選人。

(中時 )