大陸從8月1日起對台發出陸客自由行禁令，對觀光產業產生一波衝擊，今（5）日有台東觀光業者就公開表示，東部住房率下降，呼籲政府應減免税收、給予水電優惠，並且專案補貼貸款利息，停止繳納本金，避免旅宿業者房屋因繳納不出貸款而遭法拍。

國民黨立法院黨團今召開「中央請客 人民買單 觀光補助空心蔡」記者會，抨擊菜政府撒錢救觀光，根本搞錯方向。黨團總召曾銘宗指出，政府要做的應是提出可行的觀光發展方案，而非放煙火式的因應策略，更何況「國旅補助方案」在執行面上，申請補助手續極為繁複，存有諸多問題，且相關業者並未實際獲益，已引發強烈反彈與抱怨。

台東觀光協會常務理事鄭越才表示，陸客限縮來台旅遊的這幾年，台東縣的觀光業是重災區；以知本溫泉區為例，從一天200多部的遊覽車，突然只剩10幾部；住宿率的猛然下滑程度可想而知。台東縣的觀光業者昐望政府伸手大力支援，減免税收，例如房屋稅、地價稅，給予水、電優惠，屬國營事業的水費電費採優惠計價方式減免，或降低溫泉水費等，實質照顧業者。

台東縣旅舘同業公會理事長李數奼表示，2018年暖冬旅遊補助雖然是一劑強心針，但是要代墊交通費(最高1,000元)加上住房補助1,000元，在連續幾年住房率下滑，收入銳減、財務捉襟見肘的情況下，少則數十萬、多則近千萬元的資金壓力，讓許多業者們到處調頭寸、疲於奔命。

同時，請款補助的案件量過大，造成撥款速度緩慢，讓業者急得像熱鍋上的螞蟻、度日如年。李數奼呼籲，希望財政部能專案補貼貸款利息，停止繳納本金，避免旅宿業者房屋因繳納不出貸款而遭法拍。

台東縣觀光協會總幹事許裕昌表示，台東縣屬於偏遠地區，在觀光旅遊所花費的交通、時間成本高於其他縣市，但中央政府的補助卻是齊頭式每人均1000元，希望在推行國旅補助同時，能夠根據當地現況，給予「補助差異」，讓更多國人來到台東觀光。

(工商 )