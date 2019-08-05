台北市長柯文哲。（吳堂靖攝）

台灣民眾黨創黨大會明登場，台北市長柯文哲昨在臉書提到，組黨是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生，並指第三航廈一再流標，就是一個政治力介入重大建設、導致台灣空轉的例子。民進黨桃園立委鄭運鵬隨後發文駁斥，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，是「技術和成本問題」，並反問柯文哲「大巨蛋等5大弊案，是什麼力介入？」

對於鄭運鵬正面迎擊，柯文哲今受訪回嗆，指鄭也是念台大土木系畢業的，是高知識份子，人家批評你，要回去深刻反省，我們都希望台灣好嘛，狠酸「不要政治做到最後，良心都不見了」。

柯文哲說，自己2016年是支持蔡英文總統的，但是「妳怎麼把國家搞成這樣子，「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」媒體追問何謂蔡英文身邊都是貪污的人，是指什麼？柯文哲冷回，晚上call in節目去討論吧。

柯文哲指出，5大案自己在當市長的時候很喜歡罵，現在不喜歡罵，是因為罵也沒有用，趕快解決。

話鋒一轉，柯痛批遠雄如果不是有本事在內湖蓋工業宅，怎麼敢這樣子蓋大巨蛋，新北市前市長許智堅不是去新北市當副市長才貪污的，他在北市當都發局長就貪污了，大彎北段整個亂光光，如果自己一開始就擺出一副要追究的樣子，到現在也無法解決問題。

柯文哲說，這個國家不需要發現問題的人，而是要解決問題的人，像是社子島禁建49年，如果不是自己這種個性的人怎麼解決，其他如環南市場、第一果菜魚市場也是一樣，外面有很多違反土地分區的業者需要去面對。

(中時 )