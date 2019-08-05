偕愛妻基隆潮境公園潛水 男子不幸溺斃 13:092019/08/05 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北洪姓夫妻至基隆潮境海灣潛水，卻發生丈夫溺水意外。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆八斗子潮境公園海底生態豐富，為熱門潛水地點，今早（5日）1名新北市洪姓男子（46歲）偕妻至基隆潮境海灣潛水，上午近10時許，洪妻發現丈夫情況不對，急忙向附近潛水客呼救，洪男被拉上岸時已無呼吸心跳，經送醫往基隆三軍總醫院急救後，仍宣告不治死亡。 偕愛妻基隆潮境公園潛水，男子不幸溺斃。 基隆潮境海灣為潛客口耳相傳的祕密花園，岬角外海底水深約26公尺，因黑潮等洋流流經，海流強勁，帶來許多浮游生物，長滿了許多濾食性珊瑚、還可以看到大量魚群游過。至於詳細意外原因，第二岸巡隊與轄區警方正進一步調查中。 (中時 ) #基隆 #潛水 #潮境 #海灣 #海底 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅鷹牌海底雞 中元普渡必備品 04:102019/08/01 金融．稅務 中濱營區遷建 太平輪紀念碑見天日 04:102019/08/01 地方新聞 免奔波之苦 基隆地院8／1起線上面對面諮詢 11:232019/08/01 社會 紅酒放海底半年 開瓶結果超驚人 09:302019/08/03 搜奇 潮生態海底影像展 生機盎然 04:102019/08/03 地方新聞 主燈鯨動海灣 點亮澎湖 04:102019/08/03 地方新聞 ORIS 相偕潛水泅泳情海 04:102019/08/03 時尚消費 缺乏骨科醫師 蔡適應為基隆爭取 13:452019/08/03 生活 罰不怕！鼻頭漁港又傳摸黑潛水 7月以來開罰8人 12:542019/08/04 社會 驚現1.8億年前巨鯊 比潛水艇還大 16:122019/08/04 搜奇 社會熱門新聞 憋不住！肌肉男偷「假女友」 上演40分鐘活春宮 - 萬象 熟齡女分手醫科男 互控騙子和「天天要」 - 社會 女學生遭推墜樓 全身骨折內臟撕裂 兇手回教室吃早餐 - 社會 一身潮牌輕熟女 跌落彰化二水八堡圳喪命 - 社會 憋不住！肌肉男偷「假女友」 上演40分鐘活春宮 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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