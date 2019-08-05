基隆八斗子潮境公園海底生態豐富，為熱門潛水地點，今早（5日）1名新北市洪姓男子（46歲）偕妻至基隆潮境海灣潛水，上午近10時許，洪妻發現丈夫情況不對，急忙向附近潛水客呼救，洪男被拉上岸時已無呼吸心跳，經送醫往基隆三軍總醫院急救後，仍宣告不治死亡。

偕愛妻基隆潮境公園潛水，男子不幸溺斃。

基隆潮境海灣為潛客口耳相傳的祕密花園，岬角外海底水深約26公尺，因黑潮等洋流流經，海流強勁，帶來許多浮游生物，長滿了許多濾食性珊瑚、還可以看到大量魚群游過。至於詳細意外原因，第二岸巡隊與轄區警方正進一步調查中。

(中時 )