農委會主委陳吉仲表示，未來80萬公頃農地只要農地農用，即給予每公頃1萬元金額給付，最快下半年實施。（游昇俯攝）

台灣農業一年產值約5500多億元，但農業生產所附帶的生態環境、文化及糧食安全價值超過2兆元。有鑑於歐盟許多國家皆針對農地農用所發揮的正面附加功能給予一定生態環境給付，農委會亦將針對國內80多萬公頃農地，只要從業農業生產，即給予每公頃1萬元，預計最快下半年可上路。

農委會林務局今（5日）明兩天舉辦「國土生態綠網成果交流會」，邀請推動「國土生態保育綠色網絡計畫」各部會及民間團體分享階段性成果。林務局並與經濟部水利署簽署「國土生態保育綠色網絡合作協議」，以攜手改善河川生態，健全水域保育措施。

農委會主委陳吉仲出席分享會時表示，台灣生態多樣性豐富，各地區生態所發揮的教育、文化等功能均由消費者所共享，未來農業政策推動，即會根據農業生產與生態保育不同程度的結合，採取不同的生態環境給付措施。

陳吉仲指出，目前國內農地約80萬公頃，其中35萬公頃基期年水稻田，只要農民種水稻，就可以由政府保價收購，或者賣到市場再領取一期每公頃1.5萬元的給付；其次，為保育石虎，農委會亦於苗栗通霄、南投中寮等石虎族群穩定地區，只要種植水稻採友善耕作，不使用化學農藥、肥料，即核發每公頃2萬元獎勵金。

農委會盤點國內80萬公頃農地，目前有6.7萬公頃是由工廠、廟宇、餐廳及墳墓等非農業生產行為所佔據，由於農地農用，不只有農業生產價值，還能發揮許多生態環境等正面功能，故未來80萬公頃農地只要農地農用，將給予每公頃1萬元給付，以補償土地因國土計畫劃為農業發展區無法變更，但仍扎實從事農業生產的農民。

陳吉仲說，此方案上個月已獲得行政院同意，預計最快下半年可實施，若來不及就明年1月實施，初估半年約需30億多元經費。

(中時 )