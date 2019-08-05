國衛院分子與基因醫學研究所領先全球首度發現抑制MCT-1致癌基因，同時結合IL-6與IL-6R免疫療法，能夠加強抑制三陰性乳癌細胞的生長與轉移，可望提供三陰性乳癌患者新的治療方向，這項研究成果刊登在國際腫瘤權威期刊「Molecular Cancer」。

乳癌是國內婦女罹癌的頭號威脅，尤其三陰性乳癌(triple-negative breast cancer, TNBC)的治療特別棘手，「三陰性乳癌」為雌激素、黃體素與第二型人類上皮生長受體等3種荷爾蒙受體呈現陰性，代表患者缺乏這些荷爾蒙受體，導致多數患者只能選擇化療，無法採用荷爾蒙療法與標靶治療。

國衛院分子與基因醫學研究所副究員徐欣伶表示，國內約有15至25％的乳癌是三陰性乳癌，這種乳癌具有高度的基因變異性，患者化療後常會面臨預後不佳、復發機率高、腫瘤容易轉移到腦部與死亡率偏高等狀況，治療效果不如預期。

MCT-1(Multiple Copies in T-cell Malignancy 1)致癌基因可做為三陰性乳癌臨床診斷與治療的生物標記，徐欣伶表示，MCT-1致癌基因高度表達將會擾亂正常乳腺管的形成過程，刺激上皮細胞間質轉化（EMT)與侵襲細胞外基質，造成乳腺細胞進一步惡化與異常增生。

另一方面，MCT-1高度表達也會促進三陰性乳癌細胞分泌白細胞介素(Interleukin-6, IL-6)，刺激IL-6與IL-6受體(IL-6R)進行結合而引起發炎反應，造成癌細胞增生並破壞細胞周邊組織微環境，同時改變免疫系統中「巨噬細胞」的功能，不但不會攻擊癌細胞，反而供給癌細胞生長環境。

徐欣伶的研究團隊發現，透過抑制MCT-1致癌基因表達，同時結合IL-6及IL-6R免疫療法，能夠阻止乳癌細胞生長、轉移與侵襲，並且消滅乳癌幹細胞、抑制乳癌發展，改善腫瘤微環境，讓乳癌發展從93.75％降至18.75％，抑制效果明顯。

三陰性癌乳的傳統治療方式是化療或放射療法，徐欣伶表示，傳統療法雖然可以壓制癌細胞，可是也會讓癌細胞基因產生突變，反而讓乳癌更惡化，尤其化療會殺死正常細胞，不能完殺死癌幹細胞，但是她們發現的療法，可以讓癌幹細胞減少而得到治療功效。

目前這項研究僅在動物實驗階段，人體實驗還無法進行，未來需要投入更多經費與人力，才能研發出新藥，應用在人體可能需時3、5年後。

(中時 )