2020大選僅剩半年多，選戰激烈，面對黨內派系整合問題，台南市長黃偉哲今天參加大內、官田區公所合辦的輕旅行活動時受訪，談到總統黨內初選已經結束，蔡英文總統與前行政院長賴清德間沒有心結，接下來黨內會積極促成蔡賴會，讓雙方有機會坐下好好聊一聊，但相較總統大選，立委選情反而得小心謹慎，要多加把勁。

前行政院長賴清德在初選結束後偕妻子出國沉澱，剛回台後不久，昨日現身棒球場為U12中華代表隊加油，臉書照片曝光支持者紛轉傳；日前傳出蔡英文曾拜託黃偉哲幫忙賴清德見面一事，黃偉哲說，賴在初選結果公布的第一時間就呼籲支持者團結挺蔡，證明2人應無心結，昨天球場氣氛熱絡，也不便多提選舉的事。

黃偉哲指出，他會盡力促成蔡賴會，讓2人能夠會一會，見個面聊心情、談是非，後續競選總部啟動後，眾人對明年大選也很有信心，不過，相較總統大選會有許多支持者力挺，他認為立委選舉才是現階段要加把勁的事情。

黃偉哲說，近來陸續有許多小綠、深綠、淺綠的政黨出現，大家都想來台南插旗，因此，民進黨在立委的部分反而應小心謹慎多加注意。

(中時 )