高巿府放棄對小林村國賠案上訴，但法院追討裁判費，高雄巿長韓國瑜5日聯訪表示，小林村訟訴費對村民來說，是沉重的經濟壓力，身為巿長他個人會全部來負責，小林村居民已經遭受到這麼大的家破人亡的自然災害傷害，如果為了經濟問題，再讓小林村民愁雲慘霧，對小林村民真的是太殘酷了，所以他這邊會全部來負責，希望小林村民可以放心，巿長會來負責全部的訴訟費用。

對於台中議會5日將來訪，韓說，台中巿有一些政壇上的重要的人要來高雄，晚上會來面對面，也會順便討論台中、高雄的建設，還有其他相關的議題。

至於取消上午的行程，韓說，從3月起就開始推動高雄的觀光業，全台灣有2個體系、2個行業可以說是傲視全亞洲的，一個是農業、一個是醫療。

所以觀光醫療在高雄巿大力的推動，事實上現在已經開始展現效果，也感謝高雄幾個醫療系統來投入。行政是連續的，巿長、副巿長、祕書長之間互相的輪流代理、出席都是非常正常的。

問到國民黨拚整合，韓說，他已提出呼籲希望國民黨吳主席出面來整合，他個人也表達最大的誠意，如果黨中央出面的話，對黨內有影響力的重量級人士來說，一定會有感召的作用。所以也希望吳主席來幫忙，一起來出面，一個團結、合作、和詣的國民黨，能夠讓台灣人民有更高的信心。

至於郭董的狀況，他也說，現在還在等郭台銘董事長回應，他已經再一次打電話，也語音信箱留言，與王院長則已連續見了好幾次，如果有可能的話，一定再安排來拜會。至於競選辦公室何時會來啟動，韓說屆時再跟大家報告。

對於前幾天在造勢場合有人嗆他是亡國佬，韓國瑜反問，那次的造勢場合大概有3萬人，那2萬9998人他們的聲音、想法，是不是媒體也要注意一下，但是特定的媒體因為黑韓、抹韓已經習慣了，所以一定會去找1個到2個的聲音，但是旁邊還有2萬9000多人的聲音，卻好像完全看不見。

這是公平嗎？還是繼續抹黑韓國瑜？他覺得這一點全國民眾要看清楚，他再說一遍，3萬人有2萬9998人強力支持韓國瑜，中間突然冒出2個人有不同的聲音，被這麼擴大的報導，能不能請這些特定的媒體，報導一下2萬9998人的聲音，他覺得這才是公平的。

(中時 )