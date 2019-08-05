酒廠內的儲酒槽設備疑似因氣爆後炸開變型。(謝瓊雲翻攝)

酒廠內的儲酒槽設備疑似因氣爆後炸開變型。(謝瓊雲翻攝)

彰化埤頭工業區一家製酒工廠，上午傳出疑似氣爆事件。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣埤頭工業區內福峰製酒工廠，5日上午傳出疑似氣爆事件，造成4名工人遭波及，其中兩人傷勢較輕送往二林基督教醫院急救、另兩人送往彰化基督教醫院搶救，氣爆原因仍待了解。

彰化縣消防局指出，上午10點16分接獲報案，指埤頭工業區內發生疑似氣爆情形，消防人員趕到時，現場已無火、煙，但有四名工人受傷，分別由北斗、溪州和竹塘分隊，送往二基與彰基急救。

酒廠發生疑似氣爆意外，現場工作人員三緘其口，表示不清楚發生什麼事，而包含廠長也因背部灼傷送至二基急救，但傷勢不嚴重，因掛心另兩名傷重工人，已默默先行離院，趕赴彰基關心工人傷勢。

彰基發言人、副院長周志中表示，埤頭鄉製酒廠發生氣爆意外，彰基共收治2名男姓工人，分別為洪姓男工（59年次）、張姓男工（69年次）。2名男性傷勢均燒燙傷，傷勢不等，急診外傷中心正忙碌搶救中。

彰基外傷中心主任陳偉雄表示，49歲洪男情況危急，一到院就立即插管，因其全身有高達75％的二度燒燙傷，包含背部、四肢軀幹、臉部和胸腹都有大面積燒傷，且氣管也有吸入性灼傷、導致聲音沙啞，到院時極度不適；另名39歲張男全身也有46％二度灼傷，兩人均已大量輸液、並進行疼痛緩解，都有生命危險。至於眼睛部分還要再會同眼科醫師做後續檢查評估。

(中時 )