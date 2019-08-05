台灣許多流浪博士西進，但事實上大陸也有1／3未獲大學教職！《中國青年報》報導，近年來中國的博士畢業生數量連年攀升，從2004年2.3萬人暴漲到2018年6萬人，而2018年更有10萬人被錄取為博士生。博士暴增造成就業尷尬，有人找到大學教職卻被「放鴿子」；有人轉往國營企業卻發現自己年齡偏大、管理職早已額滿；但也有博士轉往更有活力的民營企業——例如華為——而如魚得水。

博士畢業後似乎理所當然要在大學教書，但過程卻是如人飲水、冷暖自知。蘭州理工大學理學院教授馬軍指出，大學裡除了國家提供的基本工資，如果科研成果較多，每年績效非常可觀，甚至是薪酬的10倍，「沒有上限；」工科博士可以在校外找到橫向課題，收入也很好。

但學科之間差異很大，名校畢業的文科博士林飛就沒這麼幸運。他放棄年薪20多萬元人民幣的某大型企業管理職，而去接受月薪只有原先1／3的大學教職，家人也覺得這個職位「體面」，不料已經辭職、等待相關證件的半年空檔，學校卻跟他說「不必來了」，原來他們在這期間又面試了其他人。這給林飛一個深刻經驗：「念了這麼多書，腦子也要活一點，生存能力是第一步。」

去國營企業工作的工科博士任奇則碰到其他挑戰。雖然學用合一，企業給研究經費也不小氣，但博士畢業生有一弱勢，就是永遠會是「年紀偏大的新人」，只適合走技術路線，走行政管理路線則嫌太晚，也就較沒有機會分配資源。

相比之下，更有活力的民營企業成為部分博士畢業生的新選擇。例如華為公司連續3年都招到最多的北京清華大學博士，騰訊、阿里巴巴等也很受青睞。不過，上述幾家企業招聘的博士生一般限於電腦、應用數學、人工智慧、自動化控制等近年熱門領域。

網路論壇上，「去民營企業還是去大學教書好」的諮詢帖子不斷增加，不過也有人直言：與985大學的助理教授相比，華為公司「只是錢多一點」。

(旺報 )