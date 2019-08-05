博士就業問題早在數年前已獲美國、日本、德國等發達國家重視。2011年，《自然》雜誌連發3篇文章討論博士過多現象，並認為主要是受科研項目需求的驅動，而沒有充分考慮學術勞動力市場的容量。因此，歐美博士也要「識時務」，一份報告也發現，今年3月美國私營部門就業的博士占比首次接近教育機構；而英國則由產、學、研三方聯合培養博士，從源頭改善問題。

數年前，美國、日本、德國等調查博士就業情況顯示：博士在傳統學術部門就業比例均下降，且理工科比人文社會學科下降更明顯。以美國為例，數學和電腦科學博士畢業生在學術界就業的比例，從上世紀70年代初的80％下降到上世紀90年代末的47％；人文學科類下降10.7％，社會科學類下降17.9％。

形勢比人強，大陸博士生變多，有人去中學教書，還有一些非學術工作例如大學的輔導員也要求博士學歷——以往這個職位只需要大學畢業或碩士畢業。

在高等教育更發達的美國，今年3月，美國自然科學基金會（NSF）報告就指出，也發現，私營部門的博士學歷占比（42％）首次接近教育機構（43％）。這被視為具有歷史意義的重大轉折。

不過博士畢業生也很快發現，在企業做科研畢竟和學術研究不同，企業的科研難度較低，但比較不容許「一再試驗以求出正確道路」。有企業主就抱怨：有些博士來企業工作，仍延續學術研究的思路，但企業更看重研究的效益和時效性。換言之，博士畢業生必須更融入商業文化和商業環境，更多考慮經濟效益，注重溝通能力、跨學科合作能力等；但博士培養階段的學術能力仍應是核心。

值得一提的是，大陸還存在一種矛盾現象。華東師範大學社會發展學院副教授卿石松說，企業是中國研發經費支出最多的部門，2017年各類企業的研發經費支出占全國的77.6％，但企業研究發展（R＆D）人員中擁有博士學位的還不到1％。另外，中國的大學裡，除了研究型大學，具有博士學位的專任教師占比其實不高，2017年，普通大學專任教師中有博士學位的僅占24.4％，「如果將企業的需求考慮在內，目前的博士人才仍然不足。」

(旺報 )