大陸官方陸續與各省開會，調整團客來台配額。今日最新公佈湖南、湖北兩省配額，分別為每月880人、960人，寧夏也再下修為每月150人，不過河南9月原有來台包機，目前尚未通知取消。觀光學者指出，湖北湖南兩省原額度各約1200人，等於被砍兩成，估每月來台陸客預計約有4、5萬人次。此外，交通部表示，今日下午將與觀光局開會，擬討論秋冬國旅補助是否納入台東縣與屏東縣。

大陸近日已公告上海、廣東、浙江、天津、江西等省份每月來台團客配額，今再公告湖南、湖北，並修正寧夏額度。湖南共11間旅行社，每月各有80人可來，全省共880人、湖北12間旅行社，每月各80人，全省共960人、寧夏5間旅行社，每月各30人，全省共150人。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，依照目前限縮情況來看，大約是砍了兩成額度，每月來台陸客應可維持4、5萬人次。湖北、湖南兩省位處內陸，因此配額本就較少，原每月額度應差不多各1200人。另外他也推測，福建應不太會砍額度，畢竟是對台重點交流城市。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，近期日韓兩國關係惡化，是我國爭取兩國旅客來台的好時機，若3成韓國旅客不去日本，其中六分之一改來台玩，約可增5％韓國旅客，每月可增逾3000人。而香港反送中影響，也使原打算至香港的旅客逐漸轉來台。

另外，交通部觀光局上周公布秋冬國旅補助，預計投入36億元，9月1日正式上路。觀光局指出，離島補助方案將多納入蘭嶼、綠島、小琉球，外傳台東縣與屏東縣會跟著享有優惠，局長周永暉強調，此討論是以「鄉」為單位，預計今日下午向交通部報告。交通部證實，今日確實有相關會議，會後若有結論將發布新聞稿公布。

(中時 )