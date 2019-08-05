若今晚中了頭獎，不論七夕情人節攜伴或父親節帶全家環遊世界不再是夢想，多遊玩幾趟仍綽綽有餘!台灣彩券表示，威力彩已經連44槓，受買氣激增效益影響，今晚開獎的頭獎上看16.5億元，不僅再創今年新高，若由一人獨得，將是第四屆以來所有電腦型彩券排名第4高的幸運兒。

根據台灣彩券公司的資料統計，「威力彩」自97年發行以來，共有7次頭獎在累積超過16億元以後才開出，這7次的開獎結果，有3次是2注（含）以上均分，僅有4次是一注獨得16億元以上的高額獎金。

台彩也透露中大獎的秘訣，4次一次獨得抱走大獎的幸運兒，全部採用電腦選號的方式抱走鉅額大獎，開出地點分別為臺北市、桃園市、臺中市和花蓮縣；其中，104年4月23日在臺中開出的30.03億元頭獎，為台灣彩券史上最高單注獎金紀錄，且至今仍高掛榜上，還沒有機會被打破。

除了16.5億元的高額頭獎受人矚目外，隨著「威力彩」頭獎連摃，連帶的效益是「貳獎」也很有看頭，光是今年7月份，就發出超過8660萬元的貳獎獎金，共有11名幸運兒抱走貳獎，平均每位幸運兒可抱走獎金787萬元。

根據台灣彩券公司預估，若「威力彩」頭獎突破16億元，預估當期銷售達4.6億元，再加上前一期的貳獎無人中獎，預估今晚的貳獎總獎金可達3300萬元，若能幸運一注獨得「威力彩」貳獎，將可晉身為千萬富翁。

台彩也特別提供投注方式的建議，民眾可以用包號的方式將「威力彩」第二區01到08的號碼一次包下，就可將對中頭獎的機率從原本的2,200萬分之一提高至276萬分之1，假使對中第一區的6個號碼，除了可對中頭獎外，亦可一次囊括7注貳獎。

(中時 )