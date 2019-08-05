香港機場因為部分員工透過請假方式參與罷工，機場進行流量管制影響，今（5）日台港線部分航班受到影響，相關航空公司航班都受影響，旅客前往香港都需要事先查詢航班狀況。

華航今日台北及高雄（台南）出發航班取消的包括：CI671高雄-香港-雅加達、CI7863 台南-香港、AE986香港-高雄、CI935/936高雄往返香港、CI919/920 台北往返香港。延遲航班包括CI672雅加達-香港-高雄。

華航提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊，並建議可先至華航網站下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

華信航空超過半數航班取消，包過台中-香港航班AE1817/1818、1841/1842、1831/1832。公司提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。

國泰航空及國泰港龍航空表示已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於2019年8月5日和6日受影響。公司強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況, 或於當日延遲非必要的行程。國泰航空將在官網更新最新航班動態。

已被取消往來台灣-香港的國泰及國泰港龍航空航班資料包括8月5日:台北-香港: CX403、 KA485、CX467、CX485、CX473、KA483、CX479，台中-香港KA491，高雄-香港KA453、KA433、KA443、KA437、KA455，香港-台北 KA486、CX406、CX484、CX472、KA482、CX402、CX478、CX468，香港-台中KA490，香港-高雄KA430、KA432、KA422、KA436、KA454。

8月6日台北-香港CX463、CX465、CX473，香港-台北CX472。有關航班動態，可瀏覽航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。

受影響最大的國泰航空，以台北-香港航線來說，今日15班中取消了5班，高雄-香港7班當中取消5班，台中-香港1班則取消。

(工商 )