南韓雇傭勞動部今天宣布2020年最低時薪訂為8590韓元（約新台幣230元），比2019年最低時薪8350韓元（約新台幣224元），調高240韓元，新訂標準從明年1月1日起適用。

南韓聯合新聞通訊社指出，以一個月209個工時計算，每月最低工資為179萬5310韓元（約新台幣4萬8136元），所有企業都將適用新訂最低時薪標準。

報導指出，南韓最低工資委員會7月12日確定2020年最低時薪，勞動部7月19日發布相關消息，並接受各界團體提出異議。

南韓最低薪資法規定，若雇傭勞動部認為有關方面提出的異議有據可循，便可要求最低工資委員會重新審議，今年韓國勞動總聯盟提出異議，但未被雇傭勞動部採納。

南韓自1988年實施最低時薪制度以來，勞資團體多次提出異議，但是政府從未對最低工資委員會決定的時薪標準重新審議。預計2020年最低時薪標準將再度引發勞動界抗議。

南韓在2017年已由最低時薪6029韓元（約新台幣162元），調到6470韓元（約新台幣173元），2018年再大幅提升至7530韓元（約新台幣202元），至2019年為8350韓元（約新台幣224元）。

南韓總統府青瓦台政策室長金尚祚曾於7月14日表示，總統文在寅就任內無法兌現將最低時薪上調至1萬韓元的承諾向國民致歉。

(中央社)