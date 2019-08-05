美國德州艾爾帕索一間沃爾瑪（Walmart）賣場昨天發生大規模槍擊，消息傳出時，鄉民留言板8chan的創辦人布瑞南正準備離開他在菲律賓的家去上教堂。

布瑞南（Frederick Brennan）說：「每當我聽到大規模槍案發生，我都會直接聯想『好吧，查查看和8chan有沒有關係』」

他沒花太多功夫，就找到了兩者的關聯。

「紐約時報」報導，艾爾帕索（El Paso）槍擊發生前不久，8chan出現一則長達4頁的留言，作者自稱是艾爾帕索槍擊案槍手，還鼓勵站上「兄弟們」盡可能地把消息散布出去。

近幾個月來，8chan成為暴力極端分子必去的網路資源，包括紐西蘭基督城清真寺槍擊案以及加州波威鎮（Poway）猶太會堂槍擊案在內，今年至少3起大規模槍擊案的槍手行凶前都在8chan預告，留言時少不了種族歧視文字。

布瑞南2013年創辦8chan時立志創造一個言論自由的烏托邦，但現在，讓8chan聲名遠播的卻是別的名號：這裡是大規模槍案槍手的傳聲筒，也是暴力白人民族主義者的招募平台。

8chan原本是仿效另一類似留言板4chan而成立，但一直要到2014年「玩家門」（GamerGate）事件後才成為人氣網站，這裡也是所謂「非自願單身」（incel）等邊緣運動者的聚集處。

試圖阻撓網路極端主義的人最近不約而同地注意到漸漸走向偏鋒的8chan，昨天更有人批評8chan是暴力的源頭，遊說8chan的服務提供者關站。

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）說：「8chan幾乎就像個公告欄，最糟糕的罪犯會去那裡分享可怕的想法。這成了人們分享想法的傳聲筒，放大、擴大種種的意識形態，最終激化了人們。」

布瑞南去年就和8chan現在的老闆結束合作關係，近來不斷8chan劃清界線的他今天更進一步呼籲，在8chan導致更大暴力事件之前，應關閉網站。

布瑞南今天受訪時說：「關掉這個網站。除了用戶之外，這網站沒對世界做任何好事，大家感受到的都是負面經驗。而且你知道嗎，這對用戶其實也有害，他們只是沒察覺到而已。」

(中央社)