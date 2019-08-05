針對陸客自由行喊卡，有民代初估恐影響高雄3億產值。對此，高雄市長韓國瑜今（5）日中午參加YAHOO!TV直播節目「彭博士觀風向」再次向大陸當局疾呼，「不要把民進黨當成整個台灣人」，切勿因政治問題，把觀光客一刀切下、切斷，對兩岸交流不是好事情。

韓國瑜表示，從數據顯示，2018年陸客來台有270萬人，占整體外國客的4分之一，而每個觀光客來台灣玩5至6天，大概花4萬台幣，直接所花的錢約200億，這下一停下半年沒有陸客，這影響很大。

韓國瑜提到，如果這些錢進入台灣經濟市場會造成多大影響，他舉一個例子，餐廳老闆接待觀光客，前一天買雞、鴨、蔬菜、水果，錢到了農民手上，農民就要去買肥料，肥料商拿這筆錢要去運輸去找司機。

「每一塊錢進入台灣經濟體系，錢是循環的」。韓國瑜認為，雖然政府號稱損失200億，但造成循環效果大概是5倍、1000億左右，這也是為什麼要發展觀光產業，但今天停下來，對於高雄觀光民宿、伴手禮、計程車、小老百姓等抖，影響都非常巨大。

韓國瑜也再三提出呼籲，兩岸之間交流要和平、繁榮，「我們沒有必要去自己心裡製造假想敵出來，造成兩岸之間動盪不安」。他也要鄭重呼籲大陸當局，不要把民進黨當成整個台灣人，大部分台灣人是善良的，希望是和平、經濟發展、教育良好，現在如果因為政治問題，把觀光客一刀切下、切斷，對兩岸交流不是好事情，對觀光產業造成影響，對兩岸互動來往也不是好事情。

(中時 )