郭昱晴5日錄JET綜合台《命運好好玩》，她透露為了升小二的兒子小蘋果，將從住了近9年位於中和半山腰的社區搬家，讓兒子上學後，可以每天多睡半個小時，她笑稱自己是孟母三遷。談到教養原則，她回應自己從來不打小孩，堅持親子以溝通方式處理衝突。

郭昱晴表示，「我從來不打小孩，只跟他講道理。」她補充，「可能不適用所有小孩狀況。」對她而言，打罵的教養方式無法得到預期效果，小孩的心靈也可能因此受傷，她強調如果親子有衝突，「會跟小孩溝通，畢竟等他大一點，也會希望他來跟你講心裡的話。」她認為成績好壞與否不重要，只要不是太誇張的墊底，她更重視兒子的品性，希望養出個性善良的小孩。

郭昱晴在課餘時間為兒子安排音樂課跟游泳課，小蘋果有唱歌天賦，所以希望讓他參加鋼琴團體班接觸音樂，至於游泳課，除了游泳是好運動的原因，還有一個因素，就是孩子大了可能會跟同學出去玩，算是培養他自保的能力，她笑說：「他很喜歡游泳，但不會換氣。」不僅如此，她也為兒子安排豐富的暑假行程，報名英語夏令營，還跟嚴立婷的小孩一起參加高爾夫球夏令營，最後一周則參加學校的暑期輔導，算是提早為開學收心。

(中時 )