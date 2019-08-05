雲林縣海線立委選舉，國民黨篤定由前立委張嘉郡參選，民進黨方面則傳出蘇治芬可能取代許忠富參選，5日蘇治芬與許忠富共同宣布6日展開「斗笠苦行300里」，強調陣前不換將，苦行以明志。

雲林海線（第1選區）立委選舉，民進黨經初選由前麥寮鄉長許忠富出線，許忠富為現任民進黨籍立委蘇治芬的接班人，但面對國民黨推出2度參選立委無敗績的張嘉郡，外界傳出民進黨有意陣前換將，改由同樣立委選舉未嘗敗績的蘇治芬上場。

蘇治芬在4日民進黨黨主席卓榮泰南下雲林縣時，即強調黨已完成提名，並沒有陣前換將的想法，5日上午更與許忠富共同署名在社群網站上發布「斗笠苦行300里」消息，表明6日將與許忠富共同苦行10日走訪雲林11鄉鎮，用行動破除換將之說。

蘇治芬聲明，政治是一件嚴肅的代誌，就如苦行一般。這是她的信念，也堅持它，回到故鄉走了近20年。6日她和許忠富將以「斗笠苦行300里」，自我檢討、自我檢驗和自我挑戰， 希望踩在土地上的力氣能給自己沉澱的能量，進而思考時代的責任和生活的意義。

政壇人士分析，張嘉郡曾當選第7、8屆區域立委，2次選舉得票率都超過5成，參選無敗績，實力相當堅強，若能由擔任過2任立委、2任縣長、戰無不勝的蘇治芬親自應戰，勝選機率將會比較高。

(中時 )