住桃園的葉姓男子和新竹陳女交往，陳女指要求分手，葉男恫嚇她若未照指示，周遭的人都會有事，不時遭葉男脅迫上床，葉男否認陳女指控，提出2人作愛影片，新竹地檢署認葉男強制性交罪嫌不足，依法不起訴處分。

陳女指她向葉男提出分手，葉男對她恫稱，如果沒照指示做，周遭的人都會有事等，從2017年4、5月間起至2018年3月12日止，葉男多次違反她的意願，強迫她新竹市多家汽車旅館強制性交得逞。

葉男坦承與陳女發生性行為，堅決否認有妨害性自主等犯行 ，稱陳女當時與另名男子交往，他跟陳女說可否1個月出來4次，陳女也同意，他從未恫嚇陳女家裡跟周遭的人會有事等語。

檢方偵查時，陳女指葉男向其恫稱周遭的人會有事，是因害怕才照葉男的要求做等語，然葉男堅持否認，雙方各執一詞，因陳女沒有錄音、錄影資料或其他證據提供，檢方難僅以陳女片面指述，遽認葉男有以脅迫恐嚇陳女與其發生性交行為。

葉男則提出與陳女多次發生性交行為的影片內容及翻拍畫面，檢方查驗發現陳女和葉男性交過程中，均全程態度自然，未見反抗，甚有一起觀看2人性交行為影片的情形，實與一般被害人受害時心生嫌惡、畏懼而意欲疏離之反感之情不同。

檢方認為，當今社會男女交往型態多樣，對性觀念與性行為接受程度各異，性侵害之指控多發生在當事人獨處時，僅有告訴人能為案發當時的證人，特別在認定被告是否有違背告訴人意願，迫使告訴人與其為性交行為時，必須探究告訴人當下心理狀態為何。

此涉及心理方面、主觀層面之審認，告訴人證詞固為最主要的判斷基礎，惟亦不得作為認定被告犯罪的唯一依據，仍須勾稽其他事證資料，評估被告與告訴人發生性行為前後各種情狀，結合其他書證、物證調查，以求調查結果儘可能貼近事實，以判斷被告行為是否成罪。

檢方指出，本件除陳女單方面指訴外，並無其他積極證據足資證明葉男有以強暴、脅迫或其他違反意願方式與陳女為性交或猥褻行為之情事，依「罪證有疑，利於被告」原則，應認被告犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

(中時 )